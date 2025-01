AFP via Getty Images

Quanto impatta Kolo Muani sul bilancio della Juventus

Laè pronta ad accogliere attaccante attesissimo da Thiago Motta per avere una valida alternativa a Dusan Vlahovic. Il francese è stato ingaggiato dalin prestito secco, con il club bianconero che si assumerà totalmente l'onere del suo ingaggio fino al 30 giugno (o fino alla fine del Mondiale per Club, in base agli accordi), poi strada facendo se il matrimonio dovesse funzionare si tornerà a parlare con la società transalpina per una soluzione definitiva.Ma quanto impatta questa operazione sul bilancio della Juventus? Come scrive Calcio & Finanza, l'attaccante in Francia – secondo la stampa sportiva nazionale – guadagna 5 milioni di euro netti, che corrispondono a circa 9 lordi. Per metà stagione, la Vecchia Signora dovrà quindi coprire un ingaggio da, corrispondenti a circa 4,6 lordi.