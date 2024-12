Il segnale è sempre più chiaro e forte,sono in piena rottura con il PSG e Luis Enrique. Il tecnico spagnolo ha escluso entrambi i giocatori dai convocati per la sfida di Coppa di Francia contro il Lens. Sia il difensore che l'attaccante cercheranno a gennaio una nuova squadra.Mentre per quanto riguarda Skriniar, laha deciso al momento di puntare su altri giocatori, il nome di Kolo Muani è da tenere sotto osservazione. I bianconeri proveranno a muoversi anche per un attaccante, alla ricerca di opportunità e se ci fossero le giuste condizioni, il francese potrebbe diventare un'occasione di mercato. Per Kolo Muani si tratta della terza esclusione consecutiva dai convocati.