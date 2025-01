Kolo Muani e il retroscena sull'arrivo: il merito è di Mottta

AFP via Getty Images

Dietro il trasferimento di Randalalla Juventus non ci sono solo trattative di mercato e strategie societarie, ma anche un rapporto speciale nato con l’allenatore Thiago Motta. Il tecnico bianconero ha avuto un ruolo chiave nel convincere il talentuoso attaccante francese a scegliere Torino come prossima tappa della sua carriera. Kolo Muani ha svelato alcuni retroscena della sua decisione di approdare alla Juventus, evidenziando il peso avuto dalle parole di Motta: “Abbiamo parlato a lungo, mi ha spiegato nel dettaglio la sua filosofia e mi ha convinto a firmare per la Juve. Non vedo l’ora di iniziare.”