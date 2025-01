La Juventus continua a monitorare con attenzione la situazione di Randal, attaccante francese del PSG, con l'obiettivo di portarlo a Torino. I bianconeri sono in attesa, sperando di poter chiudere l'affare con il prestito del giocatore, soluzione su cui il PSG sembra più incline. Inoltre, il club parigino potrebbe anche contribuire parzialmente al pagamento dell’ingaggio, rendendo l'operazione ancora più interessante per la Juventus.Tuttavia, il rischio per i bianconeri arriva dalle altre pretendenti, tra cui Tottenham e Manchester United, che sono anch'essi fortemente interessati al giocatore. Se una di queste squadre dovesse presentare un’offerta più vantaggiosa, come un acquisto a titolo definitivo, la Juventus potrebbe essere superata.