Kolo Muani convocato per Juventus-Milan?

Le prime ore dii alla Juventus: l'attaccante francese è arrivato nel tardo pomeriggio di mercoledì ed è passato dalla Continassa, dove ha incontrato. Oggi invece svolgerà le visite mediche prima della firma e l'annuncio come nuovo giocatore bianconero. La grande domanda però è se sarà già a disposizione del tecnico per Juventus-Milan.Kolo Muani non si allenerà con la squadra a due giorni da Juve-Milan ma lo farà a partire da domani, giorno di vigilia. C'è poco tempo quindi prima della partita in programma sabato alle ore 18. Comunque l'obiettivo della Juve se non ci saranno intoppi è portarlo per la gara con i rossoneri anche se difficilmente potrà partire da titolare.