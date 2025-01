Kolo Muani, Alberto Costa e Renato Veiga possono giocare i playoff di Champions League? Cosa dice il regolamento

Getty Images

Kolo Muani, Costa e Veiga possono giocare i playoff di Champions?

Lastacca il pass per i playoff didove affronterà una tra Milan e PSV. I bianconeri, in vista del doppio confronto che vale l'accesso agli ottavi e che si giocherà l'11 o il 12 e il 18 o il 19 febbraio, potrà infatti contare su nuove forze fresche in vista del doppio impegno europeo. Nuove frecce all'arco di Thiago Motta per provare a dare una svolta alla stagione bianconera: ogni riferimento ai nuovi volti del mercato Randal Kolo Muani, Alberto Costa e Renato Veiga è ovviamente voluto.

Risposta affermativa, i tre nuovi acquisti del mercato invernale della Juventus potranno giocare i playoff. Contro il Benfica non erano a disposizione perché, ovviamente, non presenti all'interno della lista UEFA, ma con l'inizio della seconda fase, la Juve potrà integrare in essa anche i nuovi innesti. Di conseguenza i tre calciatori saranno a disposizione di Thiago Motta per le prossime doppia sfida europea.