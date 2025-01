Laè alla ricerca di un difensore per il mercato di gennaio complici chiaramente gli ormai noti infortuni di Juan Cabal e Gleison Bremer. Un nome spesso accostato alla Vecchia Signora in particolare in passato è quello di Jakubora in forza all'Arsenal. Il centrale difensivo dei Gunners stando a quanto riferisce Tuttosport è ancora nella lista dei desideri di Cristiano Giuntoli come rinforzo per il mercato di gennaio. Una trattativa difficile, sopratutto per la sessione invernale di calciomercato, ma ogni pista va tenuta aperta.