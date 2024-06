Torna di moda un vecchio nome per la difesa della. Si tratta di Jakub, centrale polacco classe 2000 di proprietà dell', che Thiago Motta conosce bene avendolo già allenato negli scorsi anni allo Spezia. Il problema, un po' come nel caso di Riccardo Calafiori, è sempre di natura economica: per strappare il giocatore ai Gunners, infatti, serviranno almeno 20 milioni di euro, secondo quanto riportato da TMW. Ad ogni modo un colpo di questo tipo sarà necessario per i bianconeri, dopo l'addio di Alex Sandro.