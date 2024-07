Nuove piste per la difesa



Un profilo gradito

Lasi trova a dover rivedere i propri piani per rinforzare il reparto difensivo. L'interesse prepotentee la resistenza delhanno reso sempre più difficile l'acquisto di Riccardo, obiettivo prioritario per completare il tandem difensivo con Bremer. I 50 milioni richiesti per Calafiori sono infatti troppi per i bianconeri, che hanno deciso di destinare il loro grande investimento su TeunDi fronte all'impossibilità di arrivare a, ladeve ora volgere lo sguardo verso alternative. La pista principale porta proprio a Londra, casa, dove Jakubpotrebbe essere disponibile. Il difensore polacco classe 2000, con l'arrivo di Calafiori ai Gunners, sarebbe infatti in uscita dal club londinese.è un profilo che piace molto a, che lo ha già allenato ai tempi dello Spezia. Il costo del polacco si aggira intorno ai 15 milioni di euro, una cifra decisamente più accessibile rispetto ai 35 milioni richiesti per Jean-Clair Todibo, il centrale francese del Nizza, da tempo nel mirino del direttore sportivo Cristiano