Valterha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, commentando la situazione del capitano partenopeo ora impegnato con l'Italia di Luciano Spalletti, Giovanni. Accostato spesso alla Juventus nelle ultime settimane. Le parole:- "Siamo al braccio di ferro, qualcosa di simile alla rottura. Di Lorenzo, infatti, ha ribadito al suo agente di riferire al Napoli che ritiene chiuso il suo ciclo e che non c’è alcuna possibilità di restare. La sua è una chiusura totale. Quando gli è stato riferito che avrebbe ricevuto una linea dura, Di Lorenzo ha ribadito che a Napoli non ci vuole restare. Ha già scelto che non andrà in ritiro dopo le due settimane di ferie post fine Europeo".