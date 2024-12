Laarriva a Torino con un evento speciale al Teatro Regio, dove oggi alle 17.00 i presidenti delle squadre incontreranno i fan. Tra i presenti, anche Gerard Piqué e l’ex Juventus Claudio Marchisio, protagonisti di un pomeriggio all’insegna dello spettacolo e del calcio. Durante l’evento si terranno il sorteggio della Kings World Cup Nations e il draft della Kings League Italia, momenti attesissimi per gli appassionati. Sono ancora disponibili diversi biglietti per partecipare a questa celebrazione unica, che promette di unire sport e intrattenimento in un’atmosfera carica di energia e passione.