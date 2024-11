Punchers FC FC Zeta Underdogs FC Alpak FC FC Caesar Gear 7FC Circus FC Zebras FC Stallions Boomers Black Lotus FC TRM FC



Una giornata storica alla Milano Games Week



Focus sul Draft del 5 dicembre a Torino

Un momento attesissimo dai fan e dagli appassionati di eSports e calcio virtuale si è consumato sabato pomeriggio alla Milano Games Week: l'annuncio ufficiale del Draft Pick Order. In un’atmosfera elettrizzante, davanti a una folla numerosa e appassionata, le dodici squadre partecipanti hanno scoperto l’ordine con cui potranno scegliere i propri giocatori durante il Draft, previsto per il 5 dicembre a Torino.Ecco i risultati:La rivelazione delha trasformato il palco della Milano Games Week in un’arena vibrante. I manager delle squadre hanno accolto l’esito con reazioni diverse, tra sorrisi compiaciuti e occhi già puntati sulle strategie per il Draft. La scelta della prima posizione, assegnata ai, sarà cruciale per dettare l’andamento dell’intero evento.Allo stesso tempo, i, che chiudono la lista, avranno il compito di sfruttare al meglio il sistema di draft “a serpentina”, che garantisce loro una doppia scelta al termine e all’inizio di ogni giro.Il Draft, che si terrà il 5 dicembre a Torino, sarà il fulcro della preparazione delle squadre per la competizione. Le modalità, l’orario e la location specifica verranno comunicati nei prossimi giorni.