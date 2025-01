Chi è Abdukodir Khusanov

I numeri

Le qualità tecniche

Quanto costa

Dal Portogallo è emerso il nome di Alberto Costa , mentre dalla Francia spunta quello più esotico di. Lacontinua a guardarsi intorno alla ricerca di rinforzi per la difesa, sondando anche e soprattutto profili giovani e di prospettiva: uno di questi, appunto, è Khusanov, centrale uzbeko classe 2004 del(dove gioca anche l'altro obiettivo), seguito da diverse big del continente tra cui il Real Madrid, che con lui ha già avuto i primi contatti., le recenti dichiarazioni di Pierre Dréossi, ds del club francese.Nato il 29 febbraio 2004 a Tashkent, in Uzbekistan, Khusanov è cresciuto calcisticamente nella squadra della sua città e in seguito all', club che milita nella massima divisione bielorussa, per poi essere acquistato nel luglio 2023 dal Lens, per soli 100mila euro. In Francia il giovane è letteralmente esploso: in questa stagione ha collezionato 16 presenze in tutte le competizioni, per un totale di 1.219 minuti in campo con un assist all'attivo.A soli 20 anni, come scrive Calciomercato.com, Khusanov è l'unico centrale di difesa in Europa che è nell'ottantesimo percentile per azioni difensive, percentuale di duelli difensivi vinti e percentuale di duelli aerei vinti; inoltre fa meglio dell'88% dei suoi colleghi per passaggi progressivi e dell'81% per la precisione nei passaggi in avanti. Un giocatore, insomma, raro e prezioso, con le stimmate del predestinato, quasi unico come il suo giorno di nascita: 29 febbraio, giorno extra dell'anno bisestile.Anche perché Khusanov è forte fisicamente (alto 186 centimetri), veloce nel breve e nel lungo, con la duttilità necessaria per giocare da centrale a due o a tre e all'evenienza anche da mediano; cerca spesso l'anticipo ma non ha nemmeno paura di affrontare l'avversario nell'uno contro uno, usando molto il fisico anche nelle scivolate e negli interventi in tackle (che tenta con una certa frequenza, a volte rischiando un po' troppo, come infatti è successo nel recente episodio con l'ex Inter Achraf Hakimi che ha portato alla prima espulsione stagionale). Il classe 2004, inoltre, si è messo in luce per la grande qualità nell'uso del pallone: imposta, rischia la giocata per spezzare le linee e sa rendersi pericoloso anche davanti.La Juventus resta alla finestra (per lui come per molti altri profili promettenti di questo tipo), cercando di capire se e quando ci saranno le condizioni per affondare il colpo. Il Lens, che lo ha blindato con un contratto fino al 2027, ad oggi lo valuta intorno ai. Sulla lista di Giuntoli, per il prossimo futuro, c'è anche Khusanov.





