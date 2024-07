La Juventus ha chiuso l'acquisto per Khéphren Thuram, centrocampista francese che sarà prelevato dal Nizza per Thuram per 20 milioni di euro più bonus. Ad abbassare le pretese iniziali del club francese è stata la scadenza del contratto del giocatore (2025). Giocatore dalla grande fisicità e dalle buone qualità tecniche, ma anche elemento capace di saltare l'uomo. Secondo una statistica OPTA, dalla stagione 2021/22, Thuram è stato il giocatore del Nizza con più dribbling portati a termine, 113. Non solo, ma il francese ha creato 89 occasioni per i compagni di squadra, a cui si aggiungono anche i tiri (29) in seguito ad una progressione palla al piede.