Olimpiadi di calcio: il calendario

Mercoledì 24 luglio - Fase a gironi: due partite alle 15:00, due alle 17:00, due alle 19:00 e due alle 21:00

Sabato 27 luglio - Fase a gironi: due partite alle 15:00, due alle 17:00, due alle 19:00 e due alle 21:00

Martedì 30 luglio - Fase a gironi: due partite alle 15:00, due alle 17:00, due alle 19:00 e due alle 21:00

Venerdì 2 agosto - Quarti di finale: una partita alle 15:00, una alle 17:00, una alle 19:00 e una alle 21:00

Lunedì 5 agosto - Semifinali: una partita alle 18:00 e una alle 21:00

Giovedì 8 agosto - Finale bronzo alle 17:00

Venerdì 9 agosto - Finale oro alle 18:00

Khephren Thuram alle Olimpiadi: quando può arrivare alla Juventus

Khephrensi farà attendere un po', se lariuscirà davvero a ingaggiarlo. Il centrocampista classe 2001, infatti, parteciperà con laalleche prenderanno il via a Parigi il 24 luglio per concludersi il 10 agosto, proprio alle soglie del campionato di Serie A. Nel torneo maschile, che vede coinvolte 16 squadre tra cui appunto quella transalpina guidata dall'allenatore Thierry, sono previsti quattro gironi all'italiana da quattro team, dai quali si qualificano le prime due classificate; poi si prosegue con la fase a eliminazione diretta dai quarti di finale.Questo il calendario, che prevede la finale per la medaglia d'oro nel tardo pomeriggio di venerdì 9 agosto.Qualora arrivasse in fondo al torneo con la sua Francia, quindi, Khephren Thuram non si vedrebbe dalle parti della Juventus fino almeno alla metà di agosto, quindi in sostanza potrebbe non essere disponibile per l'inizio della stagione. Intanto Cristiano Giuntoli è al lavoro per lui con il Nizza , al quale sembra sia stato proposto come contropartita anche Joseph, sperando di arrivare quanto prima a un accordo per chiudere l'operazione.





