Thuram e Rabiot a confronto

è già cresciuto molto in questi primi mesi alla, tanto che ormai è titolare da cinque partite di fila al fianco di Manuel Locatelli e sabato sera è stato pure eletto Mvp del big match contro il Milan. Il francese figlio d'arte è stato ingaggiato, sostanzialmente, come sostituto naturale di, rispetto al quale sembra persino avere un peso specifico maggiore.I numeri, del resto, sono chiari: per Thuram una media a partita di 3,48 passaggi progressivi - quelli che consentono di guadagnare metri di campo o all'interno dell'area avversaria - rispetto ai 2,44 del giocatore del Marsiglia, l'88,1% di passaggi completati contro gli 82,2% di Rabiot e 68,5 tocchi di palla rispetto ai 51,7 dell'ex bianconero, come scrive Tuttosport. Un trend di crescita, quello dell'ex Nizza, destinato peraltro a rinforzarsi ulteriormente, anche alla luce della sua giovane età.