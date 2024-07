Khephren Thuram al Fantacalcio: titolare alla Juventus?

Khephren Thuram al Fantacalcio: ruolo

Ruolo Classic: C

Ruolo Mantra: M/C

Khephren Thuram al Fantacalcio: valutazione

Valutazione Classic: 10

Valutazione Mantra: 12

Khephren Thuram è stato il terzo acquisto dell'estate 2024 della. Il francese, figlio d'arte, è approdato a Torino dal Nizza al culmine di un trasferimento a titolo definitivo che ha innestato 20 milioni di euro nelle casse del club francese.Così come Douglas Luiz, anche Khephren Thuram è destinato a ricoprire un ruolo di primaria importanza all'interno della Juventus di Thiago Motta. Il francese, classe 2001, vestirà sicuramente i gradi del titolare all'interno dell'impianto di gioco del tecnico italo-brasiliano. Di conseguenza anche il suo nome sarà uno di quelli più interessanti e ricercati in sede di asta al Fantacalcio.Khephren Thuram verrà listato come centrocampista all'interno del listone ufficiale del Fantacalcio per quanto riguarda la versione Classic. Per chi invece giocherà secondo la versione Mantra, Thuram verrà listato sia come mediano (M) che come centrocampista (C).Il listone ufficiale del Fantacalcio 2024/25 è stato pubblicato nel corso della giornata di mercoledì 31 luglio. Di seguito ecco le valutazioni di Thuram: