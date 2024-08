è impegnato all'Allianz Stadium in quella che è a tutti gli effetti la sua prima partita ufficiale con la maglia della. Il centrocampista francese, arrivato in estate dal Nizza sulla base di 20 milioni di euro, è stato schierato dal primo minuto da Thiago Motta contro il Como, in qualità di interno all'interno del centrocampo a due nel quale sta facendo coppia con Manuel Locatelli. La prestazione del classe 2001, nel corso della prima frazione di gioco, è stata sicuramente di spessore e senza dubbio deve essere piaciuta anche a papà, presente in tribuna per assistere alla 'prima' ufficiale del figlio.