Presente a Vinovo anche Sami #Khedira: l'ex centrocampista bianconero sta seguendo la sfida di Youth League tra #Juventus Primavera e Stoccarda pic.twitter.com/8Dxj6qISTr — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) October 22, 2024

E' attualmente in corsodia Vinovo. Oltre a Claudio Marchisio, avvistato a bordocampo, sugli spalti del centro sportivo del settore giovanile bianconero ha fatto la sua apparizione anche. L'ex centrocampista tedesco, che in carriera ha vestito sia la maglia bianconera che quella del club tedesco, dove è nato e cresciuto non solo calcisticamente. Khedira si era già visto ieri sera all'Allianz Stadium nel corso dell'allenamento di rifinitura della squadra di Hoeness e questa sera sarà ovviamente presente anche per la sfida di