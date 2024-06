L'aneddoto di Khedira su Ronaldo e Chiesa

Sami, al podcast di Rio Ferdinand, ha parlato del suo periodo alla. E chiaramente di"Conosci Cristiano, ha il suo ego… Quando è arrivato alla Juventus, Federico Chiesa, giocatore giovane, fantastico, aveva il suo telefono in mano e stava andando in palestra. Cristiano Ronaldo lo ferma e gli chiede: 'Dove stai andando?'. Fede gli risponde: 'In palestra'. Ronaldo allora gli dice: 'Con il telefono? Non hai bisogno del tuo telefono per andare in palestra. Vai e lavora. Non guardare Instagram, non fare TikTok'. Quando è arrivato alla Juve, Ronaldo ha alzato il livello degli allenamenti in maniera incredibile. Ogni tiro in porta doveva essere gol. Voleva competere su tutto".