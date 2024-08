sulle orme di, il suo idolo. E non solo per la maglia numero 10, che già fa sognare tutti, ma anche per una questione tattica. Come scrive Tuttosport, infatti, neldelladi Thiago Motta il giovane attaccante turco giocherà a sinistra, proprio come l'ex capitano, nella sua prima "versione", nella squadra di Marcello Lippi. Vicino a lui, nella linea alle spalle di Dusan Vlahovic, agirà Douglas Luiz, e poi Manuel Locatelli e Timothy Weah. Da Yildiz, neanche a dirlo, ci si aspetta molto: i bianconeri puntano su di lui, come dimostra il rinnovo di contratto fino al 2029.