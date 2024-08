Thiago Motta, le prime richieste a Kenan Yildiz



Kenan Yildiz, i numeri contro l'Atletico Madrid (dati SofaScore)

minuti giocati: 90

tocchi: 37

Precisione passaggi: 75%

Tiri in porta: 1

Dribbling tentati: 2

Dribbling riusciti: 2

Lacrede e punta molto sull'esterno offensivo turco classe 2005 Kenan. Al punto che nelle scorse settimane si vociferava la possibile assegnazione della maglia numero 10 sulle spalle di Kenan. Thiago Motta stima molto il giocatore e gli avrebbe già fatto le prime richieste in campo, ma quali?Thiago vorrebbe che Kenan giocasse come, proprio come visto ieri contro l'Atletico Madrid. La strategia? Quella dicercare l'uno contro uno, creare la superiorità numerica, poi rientrare verso il centro ed andare alla conclusione in porta. Oppure servire un compagno più libero. Questa comunque sarebbe l'idea di Thiago per Kenan, maIl ruolo sembra appartenente cucito per le caratteristiche di Yildiz che nel dribbling è decisamente abile. Andiamo però ad analizzare i suoi numeri nella partita di ieri contro l'Atletico Madrid.Cosa ci dicono i numeri di Kenan Yildiz contro l'Atletico Madrid?La risposta sembra chiara: il ruolo potrebbe essere cucito su misura per Kenan. Stiamo comunque parlando di una Juventus nuova, che ancora deve crescere e capire i nuovi principi ed idee di gioco del nuovo allenatore. Le prime impressioni fanno sorridere e ben sperare ma questo è solo l'inizio.

