Intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida di oggi tra la suae il Portogallo, Vincenzoha parlato anche dei giovani della sua Nazionale tra cui l'attaccante dellaKenan. Ecco il suo commento: "è un 2005, ha 19 anni e gioca al Real Madrid e questo la dice lunga sul suo talento. Così come Kenan Yildiz, è un 2005 anche lui e anche lui di grande potenzialità futura. Abbiamo in rosa anche altri ragazzini come Semih che ha giocato meno o come Kaplan che gioca nell'Ajax e anche lui ha un grande futuro. Cerchiamo di aiutarli nello sbocciare il prima possibile".