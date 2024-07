Juventus, maglia numero 10 a Kenan Yildiz?

Oggi Kenansaluterà, il turco classe 2005 per Vincenzo Montella all'Europeo è stato un giocatore sacrificato, esattamente l'opposto di quello che sarà alla Juventus. Thiago infatti mette Kenan al centro del suo progetto, ora però deve fare goal. Kenan è tornato venerdì per sottoporsi ad un intervento chirurgico al naso, dopo qualche giorno di convalescenza ora è pronto a tornare. Per lui si prospetta un rinnovo contrattuale, la Juventus infatti lo mette al centro del progetto: Kenan però è fondamentale, la volontà è quella di tenerlo e permettergli di crescere.L'idea di assegnargli la maglia numero 10, che sarà liberata da Paul Pogba, c'è, è concreta. Metterebbe troppe pressioni sul classe 2005? Accenderebbe su di lui troppi riflettori che ancora non è pronto a sopportare? Votate QUI il nostro sondaggio.





