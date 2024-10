Intervenuto ai microfoni di Tuttosport,ha detto la sua su quello che potrebbe essere il prossimo Golden Boy, nell'edizione successiva a quella in corso: "Spererei. Perché come caratteristiche non gli manca nulla e può primeggiare. Però deve fare goal ed essere più nel vivo dell'azione. Non è ancora decisivo e non è l'uomo più importante della squadra. Ecco: deve diventare l'uomo più importante della squadra. Sepuò essere utile alla difesa della? Non lo so. Bremer è difficile da sostituire. Però Hato è un giocatore che alla Juve ci può stare".