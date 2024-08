Come esultare all'annuncio ufficiale del tuo nuovo numero di maglia? Semplice, emulando… chi quel numero lo aveva prima di te. Evidentemente non stava più nella pelle, di cui poco più di un'ora fa è stato reso noto il rinnovo di contratto fino al 2029 insieme all'assegnazione del dieci, dal forte valore simbolico. Il giovane attaccante turco è stato immortalato dai canali ufficiali del club mentre, davanti a uno specchio con la sua maglia in bella vista, sfoggia un'iconica linguaccia, evidentemente un omaggio allo storico capitano bianconero Alex Del Piero. Guarda la foto qui sotto!