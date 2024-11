Yildiz in un cartone animato: i dettagli





LA PUNTATA SPECIALE

L’EVENTO DI PRESENTAZIONE

REALTA’ AUMENTATA E… REALE!

Dal sito ufficiale della JuveCosa fa il nostro Jay nella festosa atmosfera del, la più grande kermesse dedicata a fumetti, giochi, videogiochi e intrattenimento? Cosa ci fannoe uno Junior Member in un cartone animato?Raccontano tanto, tantissimo, ci accompagnano nel mondo dell’immaginazione, in cui sport, amicizia e valori la fanno da padrone e lo fanno con qualcosa di mai visto prima: un giovane tifoso e un campione della Juventus che attori in prima persona, diventando protagonisti delle storie di. Continua, così, il percorso innovativo del Club, che porta un suo tifoso direttamente all’interno del cartone, realizzando il suo sogno di affiancare un campione e aiutare il Team Jay nella sua ultima avventura.Accade in un episodio speciale, dal titolo, una storia ricca di sfide e collaborazione, presentata in anteprima durante il Lucca Comics & Games 2024, e proposta all’interno di uno stand che ha offerto un’esperienza immersiva e che ha coinvolto tifosi di tutte le età.Nell’episodio, Team Jay affronta una situazione complicata che minaccia di mettere a rischio la loro unione e le loro ambizioni. Ma questa volta, il team riceve un aiuto inaspettato da due guest star d’eccezione: Gioele, un giovane tifoso Junior Member e, come special guest, nientemeno che Kenan Yildiz, talento bianconero e numero 10 della squadra, che per la prima volta partecipa con uno dei suoi simboli al cartone animato più amato dai tifosi bianconeri.Il titolo, “The Butterfly Effect,” è un chiaro riferimento alla teoria secondo cui piccoli cambiamenti possono portare a grandi trasformazioni: una tematica che il cartone utilizza per ispirare i giovani spettatori, ricordando loro come per ottenere grandi cambiamenti bisogna iniziare, lavorando insieme (in questo caso, per impedire che venga rubato il calcio dai sogni dei bambini).Sabato 2 novembre, il Teatro Centrale di Lucca ha ospitato la prima ufficiale dell’episodio, con la presenza di Daniele Lunazzi, Head of Product Marketing di Juventus. Accompagnato da due ospiti speciali, Jay e L’influencer Iris Di Domenico, Lunazzi ha presentato i retroscena della creazione dell’episodio e l’impegno della Juventus nell’utilizzare contenuti animati per coinvolgere i giovani tifosi.Oltre alla proiezione, i visitatori dello stand Juventus nell’Area Kids di Lucca Comics hanno avuto l’opportunità di interagire con Jay attraverso un’esperienza di realtà aumentata. Venerdì 1 novembre, Jay ha “preso vita” virtualmente, permettendo ai più piccoli di giocare e scattare foto con Jay Questa esperienza ha creato un ulteriore momento di magia e divertimento, rendendo ancora più speciale la giornata dei giovani appassionati presenti.Virtuale e… reale: Jay a Lucca era presente fisicamente, se non in carne e ossa, di certo in bianco e nero, e ha animato le vie della città con la sua irresistibile simpatia!