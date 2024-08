C'è distanza. Questo è quello che filtra sul rinnovo di Kenan Yildiz con la Juventus e la conseguente assegnazione della maglia numero 10 al classe 2005 turco. Come riferito ieri da Romeo Agresti sul nostro canale YouTube infatti c'è distanza tra la richiesta di Kenan e l'offerta della Vecchia Signora. La Juventus infatti gli offrirebbe un rinnovo a circa 1 milione di euro, invece il giocatore ne vorrebbe 2,5 milioni a stagione.

Juventus, maglia numero 10 a Kenan Yildiz? Cosa filtra

Al momento infatti, con il rinnovo, si allontana anche la maglia numero 10. Infatti lo abbiamo visto ieri in campo allo Stadium con la maglia numero 15. Kenan però ha recentemente cambiato entourage, il precedente riteneva in linea l'offerta di un milione, discorso differente per quello nuovo che ha richieste superiori. La Juventus comunque continua a credere fortemente nel talento del giocatore e lo ritiene un punto fermo della propria rosa. Il punto è nel video che segue