Kelly-Juventus: le novità

Tra i nomi che lasta valutando per la difesa c'è ancheIl difensore inglese è stato proposto al club bianconero che non ha chiuso la porta. Già in passato la Juve aveva mostrato interesse per il giocatore.Secondo quanto riferisce Sky Sport, per il classe '98 del Newcastle ci potrebbe essere un'apertura da parte degli inglesi al prestito con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni, non solo legate alla classifica finale della Juventus ma anche all'utilizzo del giocatore. Queste le condizioni che potrebbero facilitare l'operazione.