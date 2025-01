Kelly e Todibo, è ancora stallo: i possibili sviluppi e la posizione della Juventus

Getty e Calciomercato.com

Dunque, dove eravamo rimasti? Ah sì, all' acquisto di Renato Veiga , che a questo punto sarà ufficializzato nella giornata di domani, mentre le lancette girano senza sosta e all'orizzonte si inizia a sentire il rumore del gong che segnerà la fine del calciomercato invernale. Con lache non può di certo dire di aver concluso il proprio lavoro, considerando che l'obiettivo dichiarato è quello di arrivare almeno a un altro difensore, nello specifico un centrale "vero". La ricerca continua, ma i nomi papabili sono ormai sempre gli stessi, solo due:, per cui negli ultimi giorni si è assistito a un improvviso ritorno di fiamma.

Le ultime su Kelly e Todibo

Ma come stanno le cose, a oggi? Per quanto riguarda l'inglese, ilè ancora fermo sulle proprie posizioni: il club d'oltremanica sembra intenzionato ad aprire solo a una cessione a titolo definitivo, ma è pronto anche a confrontarsi di nuovo con la Juventus. La pista Todibo, in compenso, appare ancora più complicata, sempre per un ostacolo legato alla formula: il, infatti, non è propenso a cedere in prestito un giocatore per cui ha effettuato un investimento cospicuo solo pochi mesi fa, ma ascolterebbe eventuali offerte d'acquisto. Che però, appunto, dovrebbero puntare in alto, toccando cifre che difficilmente la Juventus potrebbe spendere.