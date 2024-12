La Repubblica, in un articolo a firma di Emanuele Gamba, commenta così l'ennesimo pareggio dellae le parole nel post partita del tecnico bianconero: "dice che è tutta lì, la questione: «Giusto andare a cercare il terzo goal invece di limitarci a a difendere, l’unico torto è non averlo segnato. Non mi concentrerei su altre cose». E invece bisogna concentrarvisi eccome, perchée che dunque la malattia è una cosa seria , a meno che l’allenatore non volesse alludere a un pensiero che molti hanno rimuginato: come sarebbe finita, a centravanti invertiti? Trae il serbo, gli ex incrociati, ha stravinto l’azzurro, che non ha esultato e anzi ha chiesto scusa alla sua vecchia curva, venendo ricompensato da un applauso, mentreè stato oggetto di un coro razzista dal settore viola".E ancora: "Motta non avrà però certamente voluto ridurre la questione a una schermaglia tra attaccanti, perché. È questo il peccato di gioventù più evidente: la Fiorentina ha annusato l’aria e ha capito che sulle fragilità caratteriali bianconere poteva costruirci qualcosa, anche in una giornata altalenante. Infatti la Juve s’è sfaldata, subendo un goal nel disordine con cui ha difeso una palla persa per un inciampo di Cambiaso e arrivata a Kean, marcato in area da due centrocampisti, Locatelli e Koopmeiners (ma perché?), mentre era libero e solo (ma perché?) Sottil, bravo a scaraventare in porta il 2-2. L’impressione è che i bianconeri non siano mai davvero sicuri di loro stessi, al di là di ciò che predica Motta («Dobbiamo attaccare con equilibrio, non sempre l’abbiamo fatto»), come chi teme sempre una ricaduta. La Fiorentina di questi tempi ha gambe più pesanti, ma la mente libera. E un centravanti che funziona a menadito".





