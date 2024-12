La coperta è corta, e in campo finiscono sempre gli stessi, ma certi errori iniziano a non avere più scusanti. La difesa insuperabile dellanon c'è più, sostituita da una copia sciupata e incolore che tende a distinguersi più per posizionamenti sbagliati e distrazioni evitabili che per letture positive e interventi risolutivi. In attesa del mercato che aiuterà a mettere quantomeno un cerotto sulla doppia ferita lasciata da Gleison Bremer e Juan Cabal con i loro infortuni,stanno decisamente iniziando a risentire della mancanza di un ricambio, mentre sulle fascefanno quel che possono (prima che arrivi uno sfortunato Andrea Cambiaso a rovinare tutto…).Emblematici, in questo senso, i due goal subiti contro la Fiorentina, prima da unlasciato sostanzialmente libero di colpire di testa in area, e poi da unsenza marcatura, in un momento in cui gli sforzi di tutti erano concentrati proprio sull'azzurro, ex di giornata, dimenticando che in campo c'erano anche altri giocatori da tenere d'occhio. E qui, in questo caso specifico, si torna al discorso della scarsa percezione del pericolo che da qualche tempo sta contraddistinguendo in negativo la squadra bianconera, unita a una fragilità che fa pensare a ogni avversaria di poterle far male.Non è un caso, dunque, se accennavamo al mercato ormai alle porte. La situazione, già chiara da tempo, si fa sempre più evidente con il passare dei giorni: la Juve ha bisogno di rinforzi, per una questione puramente numerica ma anche per un discorso di qualità. Un difensore arriverà sicuramente - e i nomi più caldi sono quelli di, insieme ad-, ne arriveranno pure due se partirà Danilo. Thiago Motta ne ha bisogno come il pane per far funzionare il suo gioco, che ha dimostrato di aver bisogno innanzitutto di una fase difensiva solida per reggere davvero. Prendere uno o due goal a partita, specialmente in situazione di vantaggio, non è di certo da Juve.





