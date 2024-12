La pagella di Kean dopo Juventus-Fiorentina

non si è risparmiato nel match di ieri sera, da grande ex, tra. Anzi, all'Allianz Stadium ha offerto una grande prestazione , premiata anche dal goal del momentaneo 1-1, come riconosciuto dai giornali in edicola oggi che giudicano la sua prova con ottimi voti.- Uno spettacolo per come lotta, aiuta la squadra, è sempre nella posizione giusta. Segna l’1-1, è decisivo nel 2-2. Un giocatore nato una seconda volta.- Torna per la prima volta da avversario allo Stadium e si conferma bomber di razza: infila di testa Di Gregorio per il goal del pareggio, ma non esulta sotto la Curva Scirea. Anzi a mani giunte chiede scusa ai tifosi bianconeri che apprezzano il gesto e lo applaudono. Duella con Gatti, e consente a Sottil di mettere la palla del 2-2.- È la vera differenza della Viola rispetto alla passata stagione. Da solo tiene in allarme Gatti e Kalulu per 90 minuti. Di testa gela lo Stadium: undicesimo goal in campionato. La continuità e la fiducia lo stanno facendo esplodere. Un bel segnale anche per il ct Spalletti.