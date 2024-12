Kean non esulta: gli applausi della Sud

La Fiorentina, nel finale di frazione, acciuffa il pari all'Allianz Stadium grazie ad uno dei tanti ex di serata, ovvero Moise Kean. L'attaccante della viola, infatti, ha risposto a Khephren Thuram segnando il goal dell'1-1 con un colpo di testa vincente da distanza ravvicinata, convertendo in rete il perfetto cross di Adli.Dopo aver segnato il goal dell'1-1 proprio sotto la Curva Sud, Kean non ha esultato e si è quasi scusato con i suoi ex tifosi, ricevendo l'applauso del cuore del tifo caldo bianconero.