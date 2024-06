Laha virtualmente concluso l'acquisto di Moisedalla. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, la società gigliata è ora concentrata sugli ultimi dettagli burocratici necessari per finalizzare il trasferimento. Le visite mediche del giovane attaccante, classe 2000, sono previste per la prossima settimana, anche se resta da definire se si svolgeranno in città o altrove, dato che domani partirà da Firenze l'edizione numero 111 del Tour de France.Questa trattativa, complessa e articolata, ha visto una conclusione positiva grazie anche al lavoro dell'agente Alessandro Lucci, che ha facilitato il raggiungimento dell'accordo tra i due club in tempi rapidi. Le cifre dell'operazione sono state rivelate: la Fiorentina verserà alla Juventus 13 milioni di euro più 5 milioni di bonus, di cui 3 facilmente raggiungibili. Moise Kean, da parte sua, percepirà un ingaggio di 2.2 milioni di euro annui e firmerà un contratto quinquennale.La fumata bianca per l'operazione è quindi vicina, e con essa le visite mediche che sono state programmate entro il weekend. L'arrivo di Kean rappresenta un rinforzo significativo per la Fiorentina, che aggiunge al suo attacco un giovane talentuoso con esperienza sia in Serie A che a livello internazionale. I tifosi viola possono ora guardare con entusiasmo alla prossima stagione, sperando che Kean possa contribuire significativamente ai successi della squadra.