Kean, la presentazione in conferenza stampa

si è presentato in conferenza stampa da nuovo giocatore della Fiorentina. L'attaccante ha risposto anche ad alcune domande sulla sua esperienza alla Juventus e perché ha deciso di vestire la maglia"Sono qua per giocare a calcio e per vincere. Non sento il peso del passaggio tra Juve e Fiorentina. Penso a dar gioia ai tifosi. Quando giocavo qua i tifosi erano caldissimi. Possono solo che stimolare a far bene"."Dusan mi ha parlato benissimo di Firenze. E' una città strepitosa, con tanta passione. Adesso sta a noi dare una gioia alla città""Non ho un ruolo predefinito. Ho segnato più gol da prima punta, ma anche da esterno. Non sento il peso di dover segnare per forza. Sono forte mentalmente. Basta aspettare il momento giusto per far bene""E' più importante il futuro, inutile guardare il passato""Ogni anno voglio fare sempre di più. Lo scorso anno mi sono fatto male spesso. Questa stagione devo dimostrare tanto, soprattutto alla Fiorentina che ha creduto in me""Ho parlato con il mister. Mi ha convinto il suo modo di giocare. Gioca molto con gli attaccanti, ed è proprio quello che cercavo"