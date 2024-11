Giovanni Kean, fratello dell'attaccante della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di firenzeviola.it."Sicuramente l'aspetto mentale fa tantissimo, ci sono persone che gli vogliono bene e che gli mettono tutto a disposizione. Il gruppo è fantastico, se lavori col sorriso ti viene tutto meglio. Anche la città lo fa stare bene, è calorosa. Questo vuol dire tanto"."La Juve ha cresciuto mio fratello, ci ha aiutato tanto. Poi ha preso decisioni diverse, forse non lo vedevano all'altezza. Però, statistiche alla mano, Moise si è sempre fatto trovare pronto... E lo dico io che sono il fratello maggiore quindi se lo devo massacrare lo faccio (ride, ndr). Se sapevamo che dovevano andare così le cose, andavamo via prima"."Ricordo quando esordì, mi emozionai molto. E' cresciuto tanto nel giro di otto anni, ha girato diverse squadre. Comunque è giovane, visto che ha debuttato molto preso, a 16 anni. Poi come molti ragazzi ha fatto degli errori ma niente di grave o di così inusuale... Quanto alla Nazionale, è il sogno di ogni giocatore rappresentare il proprio Paese. Lui ora che ha ritrovato l'azzurro vuole provare a rimanerci".