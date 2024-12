Dopo la sconfitta contro il Bologna, lacade nuovamente, questa volta contro l'Udinese, in casa. I viola perdono 2-1 dopo essere passati in vantaggio con il solito goal diche non ha sbagliato dagli undici metri. Poi la rimonta dell'Udinese firmata da Lucca e Thauvin. La squadra di Palladino arriverà alla sfida contro la Juventus con l'umore decisamente meno buono rispetto a pochi giorni fa.La Fiorentina infatti era reduce da una striscia di tanti successi consecutivi prima delle ultime due partite. La Juve ha recuperato quattro punti ai viola nel giro di una settimana e adesso si trovano a pari punti (con una partita in più). Domenica prossima lo scontro diretto all'Allianz Stadium.