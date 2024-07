Quando farà Kean le visite mediche con la Fiorentina?

Quanto costerà Kean alla Fiorentina?

è pronto per diventare un nuovo giocatore della. L'attaccante italiano, infatti, ha ormai definito ogni accordo relativo al suo trasferimento al club viola e la firma per la squadra allenata da Raffaele Palladino è ormai sempre più vicina.Sono state infatti schedulate le visite mediche che l'attaccante nativo di Vercelli dovrà sostenere prima di mettere nero su bianco l'accordo che lo legherà alla formazione gigliata.Le visite mediche di Kean con la Fiorentina sono state programmate per la mattinata di. Giorno nel quale, verosimilente, arriveranno anche la firma e l'annuncio ufficiale da parte di quello che diventerà il suo nuovo club.Per portare Kean a Firenze, il club viola sborserà una cifra complessiva da 18 milioni di euro da versare nelle casse della Juventus. Per la precisione saranno 13 i milioni di parte fissa più 5 di bonus.