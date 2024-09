Kean segna anche con l'Italia: le parole sull'ultima stagione con la Juventus

Un super inizio di stagione per; il nuovo acquisto della, dopo aver trovato la via del goal per tre volte tra Conference League e Serie A, ha risposto positivamente anche alla chiamata della nazionale. A segno nel match vinto dall'Italia contro Israele. Prima di questa stagione, all'ex giocatore della Juventus il goal mancava da aprile 2023, quando segnò all'con il Verona.Nel post partita, Kean ha parlato ai microfoni della Rai soffermandosi anche sull'ultima stagione con la maglia della Juve: "Sono tornato per dare una mano alla squadra, mi sono sempre fatto trovare a disposizione anche seEra importante farmi trovare pronto"."Alla Fiorentina sono partito bene, il gruppo mi ha accolto bene. Il mister conta su di me", le sue parole sul nuovo club. E per quanto riguarda la convocazione in nazionale: " Anche Spalletti mi ha dato un’altra opportunità per dimostrare nella partita di oggi. Era importante ricambiarlo e per questa vittoria".Infine Kean ha avuto dolci parole per"La presenza di Gigi è fondamentale per questa squadra. I consigli di un campione come Gigi vanno sempre ascoltati. Mi conosce da quando ho fatto i primi passi in prima squadra alla Juve. Lo ascolto tanto".



