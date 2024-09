ha espresso grande fiducia su, parlando del suo impatto positivo alla Fiorentina. In un'intervista a La Nazione, il nuovo giocatore viola ha elogiato l'ex attaccante della Juventus, sottolineando come si stia adattando rapidamente all'ambiente della squadra. Colpani ha evidenziato la determinazione e il talento di Kean, che, a suo avviso, sarà una risorsa fondamentale per il club nel corso della stagione. Le sue parole riflettono l'ottimismo condiviso all'interno dello spogliatoio riguardo al contributo che l'attaccante potrà offrire alla causa della Fiorentina.LE PAROLE - "Moise è un bomber vero, un attaccante micidiale. Ho giocato con lui nell’Under 20 ed è fortissimo. Farà dei numeri pazzeschi con la Fiorentina. Qui ha risolto i suoi problemi, qui si sente al centro dopo stagioni complicate girovagando da una squadra all’altra. Ci farà divertire".