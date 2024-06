Lasta esplorando diverse opzioni per ridurre l'esborso economico necessario per acquistare Teundall'Atalanta. Come discusso nei giorni scorsi, il club bianconero sta valutando di includere nel pacchetto di scambio alcuni giovani promettenti. Tra questi c'è Dean, un giovane difensore che potrebbe coprire il vuoto lasciato da Giorgio, infortunatosi gravemente al crociato nell'ultima partita di campionato. Inoltre, viene considerato anche Samuel, un esterno sinistro che sarebbe perfetto per lo stile di gioco di Gian Piero Gasperini e rinforzerebbe la fascia sinistra dell'Atalanta.Recentemente, è emerso un terzo nome che potrebbe essere incluso nell'operazione:. L'attaccante piace molto a Gasperini, e nonostante Kean abbia espresso il desiderio di trasferirsi all'estero, una stagione a Bergamo sotto la guida di, noto per la sua capacità di massimizzare il potenziale dei suoi attaccanti, potrebbe essere una soluzione vantaggiosa per tutte le parti coinvolte. Considerando cheha un contratto in scadenza alla fine della prossima stagione e ha avuto un'annata deludente a livello di gol, un trasferimento all'Atalanta potrebbe rappresentare un'opportunità di rilancio. Ne scrive Tuttosport.