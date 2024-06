La, proprietaria del cartellino dell'attaccante italiano Moise, è determinata a cederlo il prima possibile per realizzare una plusvalenza entro il 30 giugno. Tuttavia, la, che è attualmente la squadra più interessata, valuta Kean intorno ai 10 milioni di euro, cifra inferiore rispetto ai 15/16 milioni richiesti dai bianconeri.Kean avrebbe preferito un trasferimento all'estero, con l'Atletico Madrid come destinazione ideale, ma questa opzione non si è concretizzata. Ha già rifiutato offerte provenienti dalla Turchia e da due club di Serie A, Como e Parma. Al momento, la Fiorentina sembra essere la destinazione più probabile per l'attaccante.La società viola avrebbe già trovato un accordo con Kean:Nonostante ciò, la Fiorentina non considera Kean il vero "colpo offensivo" del mercato, bensì il sostituto di Nzola. Per quanto riguarda il secondo attaccante, che dovrebbe rappresentare il vero colpo in attacco, ci sarà ancora da aspettare.