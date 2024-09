Si è chiusa, ufficialmente, l'avventura diincon la maglia della. Il laterale olandese ha risolto il contratto che lo legava al club giallorosso. Tuttavia, il classe 1995 ha già trovato una nuova squadra con la quale dare il via ad un nuovo capitolo della sua carriera. Nelle ultime ore, infatti, è stato ufficializzato il suo passaggio al PSV. Per Karsdorp si tratta di un ritorno in patria dove, dal 2014 al 2017 e nella stagione 2019/20 ha già vestito la maglia del Feyenoord. L'ex Roma, dunque, saluta l'Italia ma tra pochi giorni tornerà ad incrociare la: i bianconeri, il prossimo 17 settembre, affronteranno proprio il PSV, nella prima giornata della fase campionato di Champions League.