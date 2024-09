Rick Karsdorp, dopo aver risolto il contratto che lo legava alla Roma, ha deciso di tornare in patria e di ripartire dal PSV, ovvero il prossimo - nonché primo - avversario della Juventus in Champions League. Di seguito le sue dichiarazioni a 'Dagblad':"Ho ricevuto un caloroso benvenuto e questo è quello che stavo cercando, dopo un lungo periodo trascorso alla Roma. C'erano poche prospettive per me quindi era meglio seguire una nuova rotta. Il PSV non è solo campione d'Olanda, ma è anche presente in Champions League. In Italia ho seguito bene l'Eredivisie ed è impressionante quello che il PSV ha fatto vedere l'anno scorso. La Juventus? No, non mi spaventa. E' sicuramente molto importante, ma ci ho giocato contro molte volte".