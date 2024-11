Pogba Francia, le parole di Kanté in conferenza stampa

Dal ritiro della Francia per la Nations League, il centrocampistaha parlato in conferenza stampa. I transalpini giocheranno contro l'Italia il 17 novembre a San Siro, e sarà un'ottima occasione per gli azzurri. In occasione della conferenza stampa l'ex Chelsea ha parlato anche di'Sarebbe un bene per luiOggi è il ct a decidere, c’è una nuova generazione. Se potesse ritornare nei Bleus sarebbe fantastico, ma sarà il ct a fare questa scelta. Nations League? Ero presente durante la fase di qualificazione, ma non ho potuto giocare la fase finale. Non ho ancora vinto questa competizione. Vincere ora significherebbe molto per me'.