A quanto la Juventus può riscattare Kalulu

La Juve riscatterà Kalulu?

Chi sta convincendo in casa, che da quando si è guadagnato un posto tra i titolari fin qui è risultato sempre uno dei migliori.lo sta utilizzando sia sulla destra, come contro Empoli e PSV, sia da difensore centrale come successo contro il Napoli per l'assenza di Federico Gatti. Nessuna differenza per Kalulu, che già si è adattato a cosa chiede il tecnico. Il difensore francese è arrivato alla Juventus in prestito conUn'operazione un po' a sorpresa ma che sta risultando vincente, almeno per la Juventus. Il Milan lo ha lasciato partire perché non rientrava più nel progetto e c'era tanta concorrenza. Trasferimento non a titolo definitivo ma in prestito con diritto di riscatto. Il club bianconero si è riservato quindi la possibilità di ingaggiare Kalulu al termine della stagione.La cifra complessiva quindi se i bianconeri decidessero di acquistarlo a titolo definitivo diventerebbe di 17 milioni più bonus (fino ad un massimo di 20).L'inizio della sua avventura a Torino sicuramente fa pensare che la Juve possa esercitare il diritto di riscatto. Il club si è voluto tutelare non inserendo l'obbligo di riscatto anche per questioni fisiche, considerando che nelle ultime due stagioni Kalulu era stato fuori per infortunio in più occasioni.