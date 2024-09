I numeri di Kalulu alla Juventus

4 presenze

3 volte titolare

283 minuti giocati

Kalulu alla Juventus: le cifre del trasferimento?

Tra le note più liete di questa prima parte di stagione c'è sicuramente il più che positivo impatto nel mondoda parte di. Il difensore francese, arrivato nel corso dell'estate in bianconero direttamente dal Milan, si sta ritagliando un ruolo sempre più centrale all'interno dello scacchiere tattico di Thiago Motta. Il classe 2000, dopo aver debuttato nel finale della gara vinta contro il Verona, ha vestito una maglia da titolare contro l'Empoli e il PSV, dove è stato schierato da terzino destro, che contro il Napoli, match nel quale ha brillato nei panni di difensore centrale, al posto dell'acciaccato Federico Gatti. Una doppia risposta più che positiva per il calciatore cresciuto nel vivaio del Lione e che ora punta, con forza, a diventare un perno centrale dell'undici a tinte zebrate.Kalulu è arrivato alla Juventus con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Per quanto riguarda le cifre dell'operazione, il club bianconero, attraverso una nota ufficiale, ha reso noto il valore complessivo dell'operazione: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Ac Milan per l’acquisizione,, pagabili in due esercizi.al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".Per acquisire Kalulu a titolo definitivo, la Juventus - che ha già sborsato 3.3 milioni per il prestito oneroso - dovrà versarne ulteriori 17 nelle casse rossonere.





