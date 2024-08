Perché Kalulu non è convinto della Juventus?



La Juventus aspetta notizie

La situazione dista assumendo i contorni di una vera e propria telenovela di mercato. Nonostante gli accordi trasiano ormai definiti, e l'intesa con l'entourage del giocatore sia stata raggiunta, il difensore francese non ha ancora dato il suo ok definitivo al trasferimento., fuori dai piani del Milan dopo l'infortunio della scorsa stagione e l'arrivo di Pavlovic, sta prendendo tempo per riflettere sul suo futuro.Il nodo cruciale sembra essere la formula del trasferimento, che prevede un prestito con diritto di riscatto. La mancanza di una certezza definitiva sul suo destino sta alimentando i dubbi di Kalulu, nonostante negli ultimi giorni abbia anche avuto una telefonata con Thiago Motta per chiarire la sua posizione. A complicare ulteriormente la situazione, ci sono i tifosi del Milan, che dopo un allenamento gli hanno esplicitamente chiesto di non andare alla Juventus.Questo clima di incertezza ha portato all'esclusione didalla lista dei convocati per la gara contro il Torino a San Siro, segnale evidente della sua marginalizzazione nei piani rossoneri.Nelle ultime ore, inoltre, è emerso un interessamento da parte dell'Atalanta, ma la Juventus sembra essere tranquilla su questo fronte. Nel caso in cui Kalulu dovesse optare per una destinazione diversa, il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, avrebbe già pronte delle alternative per rinforzare la difesa. Le prossime ore saranno dunque decisive per determinare il futuro di Kalulu e capire se il francese continuerà la sua carriera lontano da Milano, con Torino come possibile destinazione.Intanto, anche, ad rossonero, è stato chiaro sul futuro del giocatore: "Kalulu, Pobega e Adli? Tutti e tre sono molto bravi, hanno varie richieste, se staranno con noi saremo contenti, se preferiscono andare via li accontenteremo".