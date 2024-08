Perché Kalulu ha atteso per dire sì alla Juventus?

Alla fine Pierre Kalulu sarà un nuovo giocatore della Juventus. Nella giornata di ieri la fumata bianca per l'arrivo del difensore che rinforzerà il reparto dei bianconeri. Sono stati giorni di attesa, ma perché il giocatore francese ci ha riflettuto a lungo sulla destinazione?Le perplessità di Kakulu erano legate più che altro alla formula del trasferimento, come riferisce Gazzetta dello Sport. Milan e Juventus hanno raggiunto un accordo per il prestito oneroso (3,5 milioni) con diritto di riscatto (fissato a 14 più 3 di bonus), lui avrebbe preferito essere acquistato subito. Le parole di Thiago Motta, futuro tecnico hanno attecchito e adesso è atteso a Torino per l’inizio della nuova avventura.